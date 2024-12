"Apvienotais saraksts" prasa pamatot Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas platformas izveides lietderību

AS atgādina, ka novembra beigās Ministru kabinets lēma par "Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstības un nodrošināšanas" īstenošanas noteikumiem, atvēlot šim projektam vairāk nekā 21 miljonu eiro.

Trūkstot finansējumam daudzām būtiskām izglītības jomas prioritātēm, tai skaitā pedagogu atalgojumam un mācību līdzekļiem, tik lielu līdzekļu piešķiršana šādam projektam rada jautājumus par tā lietderību un pamatotību, vērtē AS.