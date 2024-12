Andžāns: pie Asada režīma gāšanas noveda "Hamās" uzbrukums Izraēlai

RSU asociētais profesors uzsvēra, ka tālākie notikumu attīstības scenāriji Sīrijā ir dažādi, turklāt jāņem vērā citu valstu ietekme, piemēram, Turcija ne tikai negrib kurdu neatkarību, bet grib tikt vaļā no Sīrijas bēgļiem, kurus Turcija savulaik dāsni uzņēma. Arī Izraēla varētu būt pietiekami spēcīgs spēlētājs, kas gribēs no visa izslēgt Irānu un atbīdīt to iespējami tālāk no savas robežas.