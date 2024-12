Kremlis jau gatavojas pareizā "uzvaras" naratīva sludināšanai

Prezidenta administrācija vadās no pieņēmuma, ka “speciālā militārā operācija [tā Krievijā sauc pilna apjoma iebrukumu Ukrainā] beigsies un tam ir jābūt gataviem”. Kā pavēstīja viens no avotiem, tikšot darīts viss iespējamais, lai kara noslēgums Krievijas sabiedrībā tiek uztverts kā uzvara, neatkarīgi no iznākuma.