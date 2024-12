Jelgava būvē divus zemo īres maksu namus

Ekonomikas ministrs Viktors Valainis atzinīgi novērtēja to, ka Jelgava zemu īres namu būvniecībā šobrīd ir tikusi vistālāk, atšķirībā no pārējām pilsētām, kas iesaistītas projektā. “Paldies pilsētai un būvniekam, kas uzņēmās to īstenot. Šajā projektā saskatu ļoti milzīgu potenciālu, un šis ir tikai sākums. Man ir patiess prieks, ka ēkas būvniecībā tiek izmantots mūsu pašu resurss – koks. Manuprāt, Latvija ir viena no zaļākajām valstīm pasaulē. Un ar šīs mājas būvniecību Jelgavā mēs parādām, ka Latvija ne tikai spēj eksportēt koku, bet arī radīt produktus ar ļoti augstu pievienoto vērtību. Tam ir milzīgs potenciāls un arī pētījumi apliecina, ka koka paneļu māju būvniecība nākamajos 15 gados ļoti strauji attīstīsies,” tā ministrs.