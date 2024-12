Par līdzdalību telefonkrāpnieku mēģinājumā izkrāpt naudu no 94 gadus vecas sirmgalves Teikā aizturēti vairāki jaunieši

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes likumsargi aizturējuši piecus telefonkrāpnieku līdzdalībniekus jeb "naudas mūļus", kuri bija gatavojušies saņemt skaidru naudu, kas izkrāpta no Teikas mikrorajona iedzīvotājas. Sirmgalve noticējusi izplatītai telefonkrāpnieku leģendai, ka viņai it kā zvanot no policijas un viņas tuvinieks iekļuvis ceļu satiksmes negadījumā, tāpēc esot jāsamaksā nauda, lai netiktu sākts kriminālprocess. Visi aizturētie "naudas mūļi" ir Latvijas valstspiederīgie, viņu vidū arī nepilngadīgas personas, kurām tagad draud kriminālatbildība.