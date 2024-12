Latvijā paplašinās vēža skrīningu un ieviesīs veselības mērījumu platformas

Janka kā būtisku niansi tieši šim onkoloģijas plānam atzīmēja to, ka īpaši pievērsta uzmanība bērnu onkoloģisko saslimšanu datu platformas pilnveidei un pētniecībai. Tāpat ieviesta arī ģimenes ārstu motivācijas programma, kuras mērķis ir atklāt vēzi pirmajā un otrajā stadijā. Viņasprāt, galvenās šī plāna atšķirības no iepriekšējiem gadiem ir paplašināta cilvēka papilomas vīrusa vakcinācijas aptvere, pacientu ceļu sistēmas uzlabošana, kā arī ārstēšanas pārneses posma pilnveide no bērna uz pieaugušā vecumu.