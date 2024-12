Ārpolitikas pētnieks: Sīrijas politiskā nākotne pašlaik ir ļoti neskaidra

Runājot par to, vai Krievija nav zaudējusi savu prestižu to diktatoru vidū, kurus tā atbalsta, LĀI pētnieks sacīja, ka Asada režīma gāšana Sīrijā ir slikts signāls citiem, jo rodas jautājums, vai lielu izaicinājumu laikā Krievija ir veiksmīgākais partneris, uz kuru paļauties. Piemēram, Krievija neatbalstīja Armēniju cīņā par Kalnu Karabahu, parādot, ka valsts galvenais stratēģiskais partneris to nodod, nesniedzot palīdzību. Viņaprāt, Sīrijas gadījumā ir bijis līdzīgi, taču Krievija parādīja - ja praktiski tā neatbalstīs, tad beigu beigās vismaz nodrošinās patvērumu Maskavā.