Tāpat Briškens esot aizkavējis "AirToRail" pētījumu risinājumu iestrādāšanu "Rail Baltica" projekta vadlīnijās, kas ir saistošas visām trim Baltijas valstīm, pieļaujot situāciju, ka Rīgas centrālajā stacijā (RCS) un starptautiskajā lidostā "Rīga" jau ir pabeigta projektēšana un RCS ir uzsākta būvniecība. Līdz ar to ticis pārstrādāts un par 1,5 gadiem aizkavēts projekts, iestājušās dīkstāves un notikusi nevajadzīga projekta sadārdzināšana, bez komerciālā/pielietojuma pamatojuma, secinājusi komisija.

Tikmēr trešais sarkanajā sarakstā iekļautais atbildīgais, no 2019. līdz 2022.gadam amatā bijušais satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP) valdībai nesniedza objektīvu informāciju par "Rail Baltica" projekta patiesajām izmaksām, tostarp nekontrolējot projekta investīciju un ekspluatācijas izmaksas, sekmējot to, ka projekta izmaksu palielinājums tika atbalstīts bez to pienācīgas izvērtēšanas, uzsvērts ziņojumā.