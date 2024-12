"Nāves ēnā" 1987. gadā, kad uz ledus gabala jūrā iedreifēja pusotrs tūkstotis makšķernieku

1987. gada 25. janvārī no krasta atdalījās 12 kilometrus garš ledus gabals (no Jaunķemeriem līdz Lielupei) un sāka dreifēt jūrā, aptuveni pusotru tūkstoti makšķernieku pakļaujot nāves ēnai. Par laimi, no ledusgabala tika izglābti visi, tomēr šis notikums kalpo par skaudru atgādinājumu tam, cik bēdīgi var beigties došanās uz ledus nepiemērotos laikapstākļos.