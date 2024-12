Gandrīz visi iepriekšējā sezonā no Covid-19 infekcijas mirušie seniori nebija vakcinēti pret šo infekciju, proti, vakcinēti nebija 193 no 197 mirušajiem senioriem. Taču pieejamie dati liecina, ka nāves risks no Covid-19 bija 2,5 reizes mazāks tiem pacientiem, kuri sekoja ārstu ieteikumiem un veica sezonālo vakcināciju pret Covid-19, uzsver SPKC.