Līdz ar to ticis pārstrādāts un par 1,5 gadiem aizkavēts projekts, iestājušās dīkstāves un notikusi nevajadzīga projekta sadārdzināšana, bez komerciālā/pielietojuma pamatojuma, secinājusi komisija.

Uz opozīcijas deputāta Andra Kulberga (AS) vadītās komisijas galaziņojumā paustajiem pārmetumiem ministrs atbildēja rakstiski.

"Savdabīgs ir apgalvojums, ka man kā departamenta vadītājam ir bijusi lielāka ietekme uz projekta lēmumiem nekā valdes locekļiem, ministriem un premjeriem. Par savu pagātni nekaunos, ilgus gadus biju viens no galvenajiem trauksmes cēlējiem par problēmām projektā, ko diemžēl Kulberga kungs nav atspoguļojis ziņojumā. Tāpat Kulberga kunga pamatojumā attiecībā uz mani ir pieļautas vairākas būtiskas faktoloģiskas kļūdas, kuras drīzumā atspēkošu arī publiski," norāda Briškens.

Tikmēr trešais sarkanajā sarakstā iekļautais atbildīgais, no 2019. līdz 2022.gadam amatā bijušais satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP) valdībai nesniedza objektīvu informāciju par "Rail Baltica" projekta patiesajām izmaksām, tostarp nekontrolējot projekta investīciju un ekspluatācijas izmaksas, sekmējot to, ka projekta izmaksu palielinājums tika atbalstīts bez to pienācīgas izvērtēšanas, uzsvērts ziņojumā.