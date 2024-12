Skultes dzelzceļa līnijā kontakttīkla bojājuma dēļ otrdien kavējas vilcieni

Vilciens Skulte (plkst.12.16)-Rīga (13:25) ir atcelts dzelzceļa posmā Saulkrasti-Lilaste. Posmā Saulkrasti-Lilaste norīkots autobuss ar atiešanu no Saulkrastiem aptuveni plkst.12.30. Vienlaikus no Lilastes uz Rīgu kursēs elektrovilciens Lilaste (plkst.12.39)-Rīga (plkst.13.25), liecina AS "Pasažieru vilciens" (PV) publiskotā informācija.