Mediju ētikas padome atklājusi pārkāpumus divos televīzijas un radio raidījumos

Situācijā, kad ir divu pušu pretēji viedokļi jeb vārds pret vārdu un viena no pusēm tiek saistīta ar nepieņemamu un reputāciju negatīvi ietekmējošu uzvedību un saukta vārdā, kritiski svarīga ir faktu pārbaude un informācijas ievākšana un apstiprināšana ne vien nepastarpināti no pirmavota, bet arī no citiem avotiem.