Lūsis komentē Iedzīvotāju gada iemīļotākā lietotne – Rīgas satiksmes koda biļete! Nē

Man pēdējā laikā kaut kā padaudz tādu “viss ir slikti” rakstu. No vienas puses, protams, piedodiet, bet no otras – viss tiešām ir nedaudz slikti. Šogad man bija tāda, ja tā varētu teikt, rakstu sērija (jā, arī divi raksti ir sērija!) “Latvijai pietrūkst naudas svarīgajam, bet pietiek katram sūdam”. Vēlos to paturpināt ar kādu nedaudz senāku naudas tēriņu – no tālā 2021. gada. Tiesa, par veikuma uzturēšanu noteikti laba summa jāmaksā joprojām.