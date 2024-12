Bībeles zudušie dārgumi: piecas varenas pilsētas, kas sastopamas vien leģendās

Petra, kas atrodas mūsdienu Jordānijā, ir Bībelē pieminētās Edomas galvaspilsēta un viena no iespaidīgākajām senās pasaules pilsētām. Tā ir iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā.

Dibināta ap 6. gadsimtu p.m.ē. kā Nabatijas galvaspilsēta, Petra ir viena no unikālākajām antīkajām pilsētām, kas saglabājusies līdz mūsdienām. Tā tika izcirsta klintīs, veidojot savdabīgu un izsmalcinātu arhitektūru. Nabatijas karaļvalsts laikā Petra bija nozīmīgs tirdzniecības centrs, kas savienoja Arābiju, Ēģipti un Vidusjūru.

Pilsēta zēla līdz pat Romas impērijas laikam, taču tirdzniecības ceļu maiņa un dabas katastrofas, tostarp postošas zemestrīces, noveda pie pilsētas norieta, un līdz 1812. gadam Rietumu pasaule to bija aizmirsusi pavisam. Petru no jauna atklāja tikai 19. gadsimtā, kad to pirmais uzgāja šveiciešu ceļotājs un pētnieks Johans Ludvigs Burkhards.