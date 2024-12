Uzņēmums OpenAI, kura lielākais akcionārs ir IT gigants “Microsoft”, vispirms nodrošināja, ka Chat GPT interneta meklēšanas funkcija, tai skaitā ziņas, ir pieejama bez maksas. Chat GPT jau iepriekš varēja analizēt datus no interneta reālā laika režīmā, taču darīja to, piemēram, tikai tad, ja lietotājs lūdza atrast “jaunāko” informāciju vai nepārprotami norādīja “meklēt internetā!”. Tagad čata ievades rindā ir parādījusies īpaša globusa ikona – pēc tās noklikšķināšanas Chat GPT meklēs informāciju tikai internetā.