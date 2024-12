Daugavpils svētkos izrotātā kā princese. Ejot pa puskilometru garo Rīgas ielu, kas bija viena no pirmajām Latvijā, ko 20.gs. 70. gadu beigās pārveidojas par gājēju ielu, acis žilbst no mirdzuma. Jāteic, arī ārpus centra krāšņuma netrūkst. Daugavpilī ir daudz mājīgu kafejnīcu ar stilīgu interjeru, kurās var gardi un sātīgi paēst, bet cenas nekož tik ļoti kā Rīgā. Pašā pilsētas centrā, netālu no stacijas ir maza viesnīciņa ar savādu nosaukumu Neiroprakse Mini Hotel. Bet, lai tas jūs nebiedē. Viesnīciņa ir pavisam jauna, - ēkas, kurā izvietota neiroloģijas prakse, otrajā stāvā atvērta 2023. gadā un tajā ir tikai daži numuriņi. Perfekta, gaumīgi iekārtota, tīra un klusa. Pat dvieļi smaržo kā puķes un gultas veļa tik balta, ka acis žilbst. Divatā nakti no 24.uz 25.decembri tajā var pavadīt par 62 eiro. Brokastis gan netiek piedāvātas, bet rokas stiepiena attālumā ir pārtikas veikali un kafejnīcu plejāde.