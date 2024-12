Foto Reuters: Azerbaidžānas aviokompānijas pasažieru lidmašīnu notrieca Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēma “Pancir-S”

Iepriekš “Euronews”, atsaucoties uz avotiem Azerbaidžānas valdībā, ziņoja, ka Azerbaidžānas aviokompānijas “Azerbaijan Airlines” lidmašīnas katastrofu izraisījusi Krievijas raķete. Saskaņā ar ziņu kanāla avotu teikto, raķete tika izšauta uz reisu 8432, kas lidoja no Baku uz Grozniju, “bezpilota lidaparātu darbības” laikā virs Groznijas. Raķete eksplodēja blakus lidmašīnai, sabojājot tās apvalku.

Pēc tam lidmašīnai neļāva veikt avārijas nosēšanos nevienā no Krievijas lidostām, un tai lika lidot pāri Kaspijas jūrai virzienā uz Aktau.

Jau ziņots, ka trešdienas, 25. decembra rītā netālu no Aktau avarēja “Azerbaijan Airlines” lidmašīna, kas lidoja no Baku uz Grozniju. Lidmašīnā atradās 67 cilvēki, to vidū pieci apkalpes locekļi. Avārijā rezultātā gāja bojā 38 cilvēki, bet vēl 29 izdzīvoja.