Runājot par Trampa pieļāvumu, ka viņš neizslēdz iespēju par ASV izstāšanos no NATO un ko tas varētu nozīmēt aliansei, kura tādā gadījumā zaudētu stratēģiski svarīgāko spēlētāju, Daukšta ieskatā, tā ir Trampa spekulācija un arī mazliet provokācija. Pēc politologa domām, Tramps grib pārbaudīt un vienlaikus sapurināt ES, jo ES un arī NATO ir mazliet iesīkstējušas, un Tramps kā uzņēmējs mēģina uzkurināt dalībvalstis, lai to ieguldījumi aizsardzībā sasniegtu vismaz 3% no iekšzemes kopprodukta.