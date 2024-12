Foto Izraēlas “El Al” līdz marta beigām pagarinājusi avioreisu atcelšanu no Telavivas uz Maskavu

AZAL “Embraer 190”, kas lidoja no Baku uz Grozniju, avarēja 25. decembra rītā netālu no Aktau, Kazahstānas rietumos. Lidmašīnā atradās 67 cilvēki, to skaitā pieci apkalpes locekļi. No tiem 38 gāja bojā un 29 izdzīvoja.