Tendences liecina, ka šis skaits tuvākajā nākotnē nemainīsies. Vienlaikus LM prognozē Ukrainas pirmreizēji iebraukušo iedzīvotāju skaita palielināšanos no 6000 līdz 10 000. Daļa no tiem varētu kvalificēties arī trūcīgo atbalsta saņemšanai.

No 2021. - 2023.gadam Latvijas vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem izdalītā pārtikas atbalsta daudzums pārsniedza 400 000 pārtikas preču komplektu gadā. Papildus tam 2022. un 2023.gadā izdalīti kopā vairāk nekā 153 000 pārtikas preču komplektu Ukrainas iedzīvotājiem.

Kopš 2024.gada ir optimizēts pārtikas preču komplekta saturs, līdz ar to tā cena samazinājusies par 4,2% - no 26,47 uz 25,37 eiro.

Atbalsta pakas ietver pārtikas preču komplektus, higiēnas un saimniecības preču komplektus, pārtikas preču komplektus maziem bērniem (divus veidus atkarībā no bērna vecuma), higiēnas preču komplektus maziem bērniem (četrus veidus atkarībā no bērna vecuma), kā arī skolas piederumu komplektus bērniem vecumā no pieciem līdz 16 gadiem.