Rīgā daudzviet Ziemassvētku eglītes izvedīs bez maksas

No vienas adreses eglītes bez maksas tiks izvestas vienu reizi. Eglītēm ir jābūt atbrīvotām no svētku rotājumiem. Rīgā saviem klientiem SIA “Eco Baltia vide” pēc iepriekšēja pieteikuma nodrošinās eglīšu augstumā līdz 2,5 metriem individuālu savākšanu no klientu adresēm.