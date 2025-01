"Babygirl" Kidmena: erotikas eksplozija, kinks bez kauna vai pienu labāk atstāj kaķēnam

Izdzirdot vārdu kopumu "erotisks trilleris", "Nikola Kidmena", "skandalozi" un "Zelta Globusa nominācija", daudziem no mums ziņkārība iečukstēja ausī - "eu, jāredz!". Neizlikšos, protams, es neesmu izņēmums, turklāt filmā atainotās tēmas - jutekliskums, BDSM, kinky, vecāka sieviete un jaunāks vīrietis un vēl nervus kutinoša un uzbudinoša žanra mērcē (sveiciens brīnišķīgajai erotisko trilleru aktrisei Šāronai Stounai) - dodiet man, lūdzu! Kā es izbaudīju šo kino, vai saceltā ažiotāža patiesi ir tā vērta un kāpēc seksa ekspertiem šī filma šķiet nepareiza... Mēģināšu to tūlīt saprast. Te gan piemetināšu, ja tu esi "Saplēsto mežģīņu" fans vai tava Bībele seksuālajā audzināšanā ir "Greja piecdesmit nokrāsas" - tad šis temats tev varētu būt pārāk... nevis sarežģīts, bet reālistiski tiešs. Bet no otras puses - mums patīk pasakām ticēt...