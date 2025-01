Tramps atdzīvina ASV sapni par Grenlandi

“Grenlande ir fantastiska vieta, un tās iedzīvotāji ārkārtīgi daudz iegūs, kad un ja tā kļūs par daļu no mūsu nācijas. Mēs to lolosim un aizsargāsim pret ļauno ārpasauli,” savā saziņas vietnē “Truth Social” pirmdien rakstīja topošais ASV prezidents Donalds Tramps. Šie komentāri sasaucas ar viņa vecākā dēla – Donalda Trampa junora – viesošanos Grenlandes galvaspilsētā. Tomēr tā nebūt nav pirmā reize, kad no Trampa izskanējusi šāda interese, tāpēc radušās reālas bažas par šobrīd Dānijas karalistei piederošās teritorijas nākotni.