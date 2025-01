Parīzes Grand Palais no 2025. gada 10. janvāra līdz 31. martam varēs apbrīnot greznu itāļu modes nama "Dolce & Gabbana" ekspozīciju, kurā apvienota mode, vēsture un itāļu meistarība. Izstāde “From the Heart to the Hand: Dolce&Gabbana” ir atklāta mīlestības vēstule Itālijas bagātajai kultūrai, kas ir mūžīgs iedvesmas avots zīmola dizaineriem Domeniko Dolčem un Stefano Gabanam. Esi pirmais, kas aplūko ekspozīciju!