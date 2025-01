Baltijas jūrā pie Vācijas krastiem dreifē nevadāms Krievijas ēnu flotes tankkuģis

“Lloyd's List Intelligence” lēš, ka ēnu flotē, kas pārvadā Krievijas naftu, lai apietu sankcijas, pašlaik ir vairāk nekā 650 tankkuģu. No tiem 250 – 300 kuģi regulāri pārvadā Krievijas izcelsmes naftu. Līdz pagājušā gada beigām ASV, Lielbritānija un Eiropas Savienība bija noteikušas sankcijas pret aptuveni 180 tankkuģiem, kas pārvadā naftu no Krievijas, apejot sankcijas un pārkāpjot 60 ASV dolāru par barelu “cenu griestus”. No tiem vairāk nekā 100 tankkuģi bija spiesti noenkuroties un vairs nepārvadāt Krievijas naftu, lēš Bloomberg.