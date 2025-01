Noskaties Lielas algas un nepārdomāti lēmumi: “de facto” skaidro Daugavpils slimnīcas parādu iemeslus

Veselības ministrija līdz janvāra vidum gaida priekšlikumus no Daugavpils reģionālās slimnīcas valdes un padomes par to, kā izvērtēt atbildību un noskaidrot, kāpēc stacionārs bija nonācis uz maksātnespējas robežas. Aizvadītā gada nogalē bankrota draudi novērsti, valstij piešķirot slimnīcai 4,6 miljonus eiro un pārņemot kapitāldaļas no Augšdaugavas novada pašvaldības un Daugavpils pilsētas pašvaldības.