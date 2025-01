Noskaties Kultūras ministrijā jau ilgāku laiku iestrēdzis lēmums par tā saukto “Netflix” nodokli

Jaunais nodoklis nozīmētu trīs darbības iespējas - straumēšanas servisi būtu atbrīvoti no nodokļa maksāšanas, ja finansētu Latvijā veidotas filmas un seriālus. Kā to jau šobrīd dara GO3, TET un LMT. Vai arī pirktu te tapušo filmu izrādīšanas licences, ko Eiropā plaši piekopj NETFLIX. Ja straumētāji neko no šī neveiktu, tad Latvijas Nacionālā kinocentra budžetā tiem būtu jāiemaksā 3,5% no Latvijas tirgū gūtajiem ienākumiem. Mums zināms, ka sākotnēji bijis plāns šos grozījumus nevis sūtīt uz garo saskaņošanu Valdībā, bet bez kavēšanās nodot balsojumam deputātiem Saeimā. Bet kādā no posmiem šī ideja pazudusi.