Kā atbalstīt organisma imunitāti vīrusu sezonā?

LIVSANE C vitamīns 1000 mg tabletes – C vitamīns lielā devā imūnsistēmas darbības uzturēšanai. Palīdz nodrošināt normālu enerģijas ieguves vielmaiņu, samazināt nogurumu un nespēku un veicina normālas psiholoģiskās funkcijas. Apgādā organismu ar C vitamīnu lielā devā vairāku stundu laikā.

LYL premium C kapsulas – augstas absorbcijas, ilgstošas iedarbības, bezskābes C vitamīns, bagātināts ar bioflavonoīdiem – hesperidīnu, kvercetīnu un rutīnu. Dabiska, paaugstinātas efektivitātes, bezskābes C vitamīna formula kombinācijā ar bioflavonoīdiem garantē pilnvērtīgu C vitamīna iedarbību.