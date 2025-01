Brūnganīgā “Moka” krāsa un zempapēžu apavi – stiliste J.Zolberga atklāj, kas modē

“Atklāti sakot, esmu patiesi iemīlējusi sinepju krāsu, un, aplūkojot aktuālās modes kolekcijas, ir skaidrs, ka arī dizaineri to ir iecienījuši,” uzsver J. Zolberga. Tā ir asāka par vasaras populāro “sviesta dzelteno” toni un lieliski nomaina arī rudens galveno hītu – burgundijas krāsu. Sinepju tonis ir fantastisks – pikants, grezns un elegants. Velc to, kad vēlies piesaistīt uzmanību – ne kliedzoši, bet pārliecinoši. Sinepju dzeltenais apbur, to pamanot, uzreiz vēlies ieviest arī savā garderobē, iegādājoties džemperi, bikses, kleitu, mēteli vai pat aksesuārus. Šis tonis, atšķirībā no “Mocha Mousse”, būs galvenais akcents koptēlā, tāpēc pārējo apģērbu komplektu ieteicams veidot no mierīgākām krāsām vai izvēlēties to pašu krāsu paleti.