Noskaties Pacientu organizācijas neredz solīto zāļu cenu samazinājumu, taču arī lieltirgotāji nav apmierināti

Lībķens runā par tā dēvēto paralēlo importu. Pēc Zāļu valsts aģentūras datiem, no visām 2023.gadā Latvijā apgrozītajām zālēm tikai 3% bija paralēlā importa medikamenti. No togad realizētajiem medikamentiem 684 miljonu vērtībā, paralēlais imports bija vien 11 miljoni.

Skaidrs, ka visa nozare, visos posmos gribēja neko nemainīt, vai arī tos lielākus piecenojumus, lielāku elastību, jo, jā, viens no reformas rezultātiem, ka mēs daļu peļņas kopumā paņemam no nozares par labu iedzīvotājiem. Tas savā ziņā, protams, ir sāpīgi jebkuram biznesam, bet farmācijas bizness ir regulēts bizness. Tas ir bizness, kas saistīts ar mūsu pacientu drošību, veselību, dažreiz arī dzīvību un līdz ar to valstij ir tādas tiesības to regulēt par labu iedzīvotājiem.