Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā rietumvalstis ir centušās pierunāt Indiju distancēties no Maskavas, tomēr šie lūgumi konsekventi atraidīti, uzsverot, ka Krievija tai ir uzticams partneris jau vairākus gadu desmitus. Tomēr jāizceļ, ka pirms trim gadiem tikai 2% no Indijas iepirktās naftas nāca no Krievijas, bet pagājušajā oktobrī šis īpatsvars bija palielinājies līdz iespaidīgiem 40%, turklāt abu lielvalstu sadarbība nav apstājusies arī aizsardzības jomā.