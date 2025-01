VIDEO Rīdzinieku sadusmo Vecrīgu apsēdušie bezpajumtnieki

"Īsumā, Vecrīga raud! Rīgas Dome tērē naudu un labiekārto atpūtas vietu pie Jāņa sētas. Slinkie alkoholiķi to arī izmanto! Sēdēt tur drīkst jebkurš. Ja policija nav blakus, tad arī turpar nokārtojas, dzer, piesienas citiem un diedelē naudu. Īstenā Vecrīgas seja, ne? Viens no galvenajiem tūrisma objektiem… "Prieks maksāt nodokļus!"," raidījumam raksta Rinalds.

Neskatoties uz to, ka no Rīgas pašvaldības pieejams sociālais atbalsts, bieži vien bezpajumtnieki no tā atsakās. Vecrīgu iemīļojuši vairāku iemeslu pēc. Šogad pastiprināti manīti tieši siltās ziemas dēļ.