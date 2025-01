Izlūkdienesti pauduši bažas par Ķīnas uzņēmumam "ByteDance" piederošās videoplatformas "TikTok" riskiem valsts drošībai, jo Ķīna var to izmantot savā labā. Šogad ASV aizliedza "TikTok" pakalpojuma sniegšanu, bet vēlāk to atjaunoja. Arī Latvijā pērn tika vākti paraksti par "TikTok" aizliegšanu, bet dažās ministrijās lūgts darbiniekiem to dzēst no darba tālruņiem. Ko Latvijā vajadzētu darīt ar šo lietotni? Kādi riski no tās pastāv? Raidījums "Pulss" turpina apspriest tematus, kuri būs aktuāli arī rīt. Šodien uzmanības centrā – "TikTok".