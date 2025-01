Ņikita Bezborodovs: Nereti mentālās veselības problēmas ir vieglāk novērst nekā risināt sekas

Taču psihiatrs viens pats savā kabinetā maz ko var izdarīt. Jā, viņš var uzstādīt diagnozi un sastādīt ārstēšanas plānu, bet psihiatrs nevar to visu viens pats realizēt. Ir vajadzīga komanda – psihologi, psihoterapijas speciālisti, psihoterapeiti, funkcionālie speciālisti, jo viņi ir tie, kuri reāli nodrošina lielāko daļu no šīs efektīvās palīdzības. Un, patiesību sakot, es domāju, ka šeit ir vēl lielākas problēmas. Nu, būs mums psihiatri, bet vai būs arī tie citi speciālisti? Par to man ir lielas bažas.