Elksniņš grib pārtraukt latviešu valodas prasmju pārbaudi skolotājiem mācību gada laikā

Daugavpilī 500 skolotājiem VVC īsteno valsts valodas prasmes pārbaudi, aptuveni 25% līdz 30% no viņiem jau vienreiz ir pārbaudīti. Valsts valodas prasmju pārbaude skolotājiem mācību gadā vidū var radīt situāciju, ka skolām tiek radītas problēmas īstenot mācību programmas.

Vērtējot esošo situāciju, Isupova apgalvoja, ka no darba aiziet tie skolotāji, kuriem "netur nervi" un viņi jūtoties aizskarti par kārtējām pārbaudēm. Viņa gan uzsvēra, ka nav novērojama masveida skolotāju aiziešana no darba, turklāt neviens skolotājs nepietiekamu valsts valodas zināšanu dēļ no darba nav atstādināts.