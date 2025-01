Vienotās biļetes pilotprojektu sabiedriskajā transportā Pierīgā plāno sākt jūnijā

ilotprojektu par vienoto biļeti daļā Pierīgas AS "Pasažieru vilciens" (PV) un pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" sabiedriskajā transportā provizoriski varētu sākt no šā gada 1.jūnija, izriet no Satiksmes ministrijas (SM) informatīvā ziņojumā, kuru otrdien pieņēma zināšanai valdība.