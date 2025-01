Vai jebkurš var kļūt par ezoterikas jomas "ekspertu"?

Astroloģijas daudzo kursu izveide un pastāvēšana un to augstās cenas ir saistītas ar cilvēku psiholoģiskajām vajadzībām un kultūras tradīcijām. Tomēr no zinātniskā un ētiskā skatupunkta ir svarīgi nodrošināt, ka šādi pakalpojumi netiek piedāvāti maldinoši un ka patērētāji apzinās to simbolisko, nevis zinātnisko raksturu.