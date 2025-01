Bijušie satiksmes ministri pozitīvi vērtē investora piesaisti "airBaltic"

Komentējot darījuma cenu, Matīss norādīja, ka šis ir jautājums valdībai un Satiksmes ministrijai (SM), kurai ir skaidri jāpasaka, ka šajā Covid-19 pandēmijas laikā iedotā nauda ir nodefinēta un iztērēta un to valsts nekad neatgūs. "Acīmredzot, reāla vērtība, cik kompānija ir vērta, ir tāda [140 miljoni eiro]. Skatīsimies, kas būs tālāk, jo šādu stratēģisku investoru piesaiste var palielināt uzņēmuma vērtību," norādīja Matīss.

Vērtējot "Lufthansas" līdzdalību "airBaltic" 10% konvertējamo akciju apmērā, Matīss sacīja, ka šis lēmums bija atkarīgs no investora. "Tas ir piesardzīgs solis no viņu puses, ar domu, kas notiks tālāk, tostarp IPO, jo ir iespējams palielināt šo līdzdalību un samazināt. Tas ir solis, kas tiks vērtēts no "Lufthansas" puses," norādīja Matīss.