Vai Pfizer darbinieks atzinis, ka firma peļņas nolūkos modificē Covid vīrusu?

Facebook atkal populārs kļuvis dezinformatora Rūdolfa Brēmaņa 2023. gada video par to, ka farmācijas uzņēmums Pfizer manipulē ar Covid vīrusu, lai gūtu peļņu. Brēmanis to secina no aktīvistu organizācijas Project Veritas video, kurā ar slēpto kameru filmēts it kā Pfizer darbinieks Džordons Volkers. Brēmanis sagroza Volkera teikto un noklusē faktus, kuri liecina, ka video nav uzticams.