Noskaties Koalīcijas politiķi rosina “nopietnu sarunu” par valdības turpmāko darbu

Bez šādas sarunas izmaiņas valdībā būtu vien kosmētiskas, pārliecināts Šuvajevs: “Ir valdības deklarācija, kur ir vairāki punkti, bet viena no tām pieejām, ko jau prezidents ir norādījis, un tur es pilnīgi pievienojos prezidentam, ka tas, kas atšķīra šo valdību sākumā no citām, bija šie pieci-seši konkrētie uzdevumi. Mēs sākotnēji bijām runājuši un vienojušies, ka šādā veidā mēs rīkosimies katrā pusgadā. Mēs to neizdarījām 2024.gadā. Šobrīd redzot to, cik ļoti grūti gāja ar Latvijas Bankas prezidenta izvēles procesu, es redzu, ka ir pamats tiešām atgriezties pie tieši šāda veida taktikas. Protams, tur būs jautājums par to, ka deklarācijā ir aptuveni 40 punkti. Mums ir jāizvēlas trīs-četri manuprāt, kuri šobrīd esošajā kontekstā ir tie svarīgākie.”