NP: Kāpēc jūs neiesaistījāties nākamā LB prezidenta meklējumos, bet uzticējāt to premjerei, kas ne pārāk veiksmīgi to 2 mēnešu laikā darīja?

M.K: Ik pa brīdim. Bet es to neesmu pielaidis klāt. Tas ir noteikts likumā, ka centrālās bankas neatkarība ir viens no principiem. Tas ir arī viens no demokrātijas stūrakmeņiem, un mans pienākums ir to sargāt.