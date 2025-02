Noskaties VNĪ desmit gados izsolēs pārdevusi vairāk nekā 800 valsts īpašumu

Pirms diviem gadiem Valsts kontrole revidēja valstij piederošo īpašumu pārvaldību. Tā secinājumos bija ļoti kritiska: vienotas politikas nav. Tāpat nav pārskata, kas valstij ir, kādā stāvoklī, kā tiek izmantots un vai vajadzīgas investīcijas, vai to stāvoklis pasliktinās un īpašumi zaudē vērtību. Un kas no tā visa nepieciešams valsts funkciju veikšanai.

“Nav nākotnes redzējuma, darbojas sadrumstaloti, haotiski, un līdz ar to, ja mēs skatāmies no tā valsts līdzekļu viedokļa, skaidrs, ka tā rīcība tad ir neekonomiska. Kaut kur ieguldām remontā un pēc tam to vairs nevajag, vai otrādi – tur, kur vajag, neremontējam, nolaižam.

(NP: Kopš jūsu revīzijas, tiem jūsu ieteikumiem, redzat, ka ir kaut kas mainījies, ir izpratne, ir kaut kāda virzība?) Diemžēl nē. Ir kaut kādi mazi tehniski varbūt ieteikumi ieviesti, bet, ja mēs skatāmies kopumā, un tā, man liekas, ir tāda dramatiska situācija, jo sanāk tad, kad mēs revīzijās skatījāmies, mēs skatījāmies arī to politiku, kā tika plānota, īstenota. Un tanī brīdī spēkā bija 2006. gadā pieņemta koncepcija par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas tādu vienotu pieeju.”