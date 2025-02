Jau vēstīts, ka Strupiša pirmais pilnvaru termiņš beidzas 15.jūnijā. Viņš iepriekš informēja, ka uz AT priekšsēdētāja amatu plāno kandidēt atkārtoti, jo AT "sākti procesi, kas jāpabeidz", piemēram, procesu optimizācija un mākslīgā intelekta projekts.

Likums paredz, ka AT priekšsēdētāju no AT tiesnešu vidus pēc AT plēnuma ierosinājuma apstiprina Saeima uz pieciem gadiem. Viena un tā pati persona var būt par AT priekšsēdētāju ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas.