Pirmo reizi Latvijas vēsturē tiesa sāks skatīt krimināllietu par manipulācijām "Nasdaq Riga" biržā

Lietā noskaidrots, ka apsūdzētais vīrietis ar savu sievu, zinot, ka plānota Latvijā reģistrētas akciju sabiedrības (AS) izslēgšana no "Nasdaq Riga" biržas un akciju atpirkšana no akcionāriem, nolēma veikt simulatīvus darījumus, lai palielinātu AS akciju apgrozījumu biržā, norādījusi prokuratūra.

Apsūdzētais vīrietis kā Latvijā reģistrētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA), kurai piederēja daļa AS akciju, valdes loceklis izlika "Nasdaq Riga" biržā pārdošanai vairāk nekā 30 000 AS akcijas par cenu, kas vairāk nekā trīs reizes pārsniedza AS akciju bilances vērtību.

Uzreiz pēc tam viņa sieva, kura ir iepriekš minētās SIA vienīgā dalībniece, kā privātpersona iegādājās šīs AS akcijas. Tādējādi abi apsūdzētie bija plānojuši palielināt AS akciju apgrozījumu "Nasdaq Riga" biržā virs 1% pēdējo 12 mēnešu laikā no AS kapitalizācijas, lai to atpirkšanas brīdī viņi saņemtu papildu 130 000 eiro, norādījusi prokuratūra.

Apsūdzētajiem neizdevās gūt materiālu labumu no šīm darbībām, jo tās konstatēja Latvijas Banka un neņēma vērā, apstiprinot AS akciju atpirkšanas prospektu.

Par šāda nozieguma izdarīšanu paredzēta brīvības atņemšana no 15 dienām līdz četriem gadiem, sabiedriskais darbs vai naudas sods.

Abi apsūdzētie savu vainu noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā neatzīst.

Neviens no apsūdzētajiem iepriekš nav sodīts.

2016.gada martā Krimināllikums tika papildināts ar jaunu pantu par iekšējās informācijas nelikumīgu izmantošanu un manipulācijām finanšu tirgos. Šī ir otrā krimināllieta Latvijas vēsturē, kas sākta pēc minētā Krimināllikuma panta, un pirmā krimināllieta Latvijas vēsturē, kurā pēc šī Krimināllikuma panta personai ir celta apsūdzība.

Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.