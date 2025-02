Uz spēles daudzi miljoni eiro: ko Trampa lēmums nozīmē Latvijas aizsardzībai

No jaunās ASV administrācijas amatpersonu izteikumiem noprotams, ka izvērtēšanas periodā uzsvars tiks likts uz to, vai finansējums atbilst ASV ārpolitiskajām nostādnēm. Taču kāda tad īsti ir jaunā ASV ārpolitika – aprises tikai sāk iezīmēties.

Taču attiecībā uz Ukrainu vai NATO austrumu flangu nav izņēmumu. Krievijas iebrukuma Ukrainā ietekmē ASV iepriekšējos gados uz šo reģionu koncentrējās vairāk, un 2022.gadā ASV Kongress Latvijai – kā vienai no valstīm, kas daudz ko no savām rezervēm atdevusi Ukrainai, – piešķīra drošības palīdzību aptuveni 200 miljonu ASV dolāru apmērā, no kuriem 145 miljoni dolāru bija ārvalstu militārais finansējums (FMF, Foreign Military Financing).