Veselības inspekcija: sākusies masīva viltus ziņu izplatīšana par slimnīcu atslēgšanu no elektrības

Savukārt portālam TVNET atsūtīts šāds viltus ziņas ieraksts, kuru ļaudis pārsūta ziņapmaiņas lietotnē “WhatsApp”: "Nododat visiem savējiem informāciju, lai darbā un mājās rīt no 8:00 - 10:00 atslēdz pilnībā visu no elektrības, vienkārši sakot - izslēdz korķus. Ienāca ziņa no Veselības inspekcijas, ka no 8-10 būs lielas elektrības sprieguma svārstības vados, tas nozīmē, ka visa tehnika var nokūpēt, ja būs lieli kilovati. Slimnīcām deva pavēli šajā laikā pilnībā atslēgties no elektrības. Tukuma piens arī pieņēma lēmumu visu atslēgt uz šo brīdi."