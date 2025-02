Ļeņingradas apgabalā notikusi avārija uz ostā pietauvota tankkuģa

No Ustj-Lugas kuģim bija jādodas uz Suecas ostu Ēģiptē. Kuģa apkalpē bija četri krievi, to skaitā kapteinis Aleksandrs Žuks, kā arī astoņi Gruzijas un 12 Indonēzijas pilsoņi. “Koala” tankkuģa īpašnieks ir “Dahlia International Co” no Libērijas, bet operators – “Lagosmarine Limited” no Kipras. Saskaņā ar ASV Valsts kases departamenta sniegto informāciju pēdējais darbojas Kremļa “ēnu flotē”, kas tiek izmantota, lai apietu Krievijas naftas eksportam noteiktās sankcijas. Uz šo uzņēmumu 10. janvārī attiecās prezidenta Džo Baidena “atvadu” sankcijas.