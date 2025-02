"Uzskatām, ka 8. februāra rītā izskanējusī informācija par it kā nesaskaņotu vai nesankcionētu rīcību no Rēzeknes slimnīcas puses, pārejot uz elektroapgādi no autonomiem elektroenerģijas avotiem, bija apzināta masu saziņas līdzekļu un sabiedrības maldināšana," uzsvēra SIA "Rēzeknes slimnīca" pārstāvji.