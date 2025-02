Neatrisinātā mistērija Zem datora pielipināja murgainu zīmīti un izdarīja neiespējamu pašnāvību

2006. gadā laikrakstos parādījās ziņas par Reja Riveras nāvi un to, ka dzīvību viņš sev atņēmis pats. 32 gadus vecā un daudzsološā scenārista līķis tika atrasts pamestā Baltimoras viesnīcas “Belvedere Hotel” konferenču zālē, kur viņš bija iekritis caur griestiem, it kā nolecot no viesnīcas jumta. Viņa līķis tur bija nogulējis vairākas dienas.